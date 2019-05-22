رياضة | الرجاء المغربي يبرم ثالث صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يبرم ثالث صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي تعاقدها مع الكونجولي فابريس نغرما قادماً من فريق نادي فيتا كلوب حيث جرى تقديم اللاعب في مقر الفريق المغربي وحضر توقيع العقد رئيس النادي جواد الزيات.

وكان اللاعب قد وصل إلى الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين وخضع للكشوفات الطبية الإعتيادية ونجح في إجتيازها بنجاح ليوقع على عقود إنضمامه لمدة ثلاثة سنوات في صفقة بلغت 800 ألف دولار يحصل منها ناديه السابق فيتا كلوب على 300 ألف ويحصل اللاعب على مبلغ 500 ألف.

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وسيحمل نغوما القميص رقم 6 مع فريقه الجديد ما يجعله أفضل سلف لخير خلف بعد رحيل مواطنه ليما مابيدي الذي إنتهى عقده مع الفريق المغربي.

ويعتبر اللاعب هو الصفقة الثالثة التي تقوم إدارة الرجاء بإبرامها بعد الثنائي متولي القادم من الدوري القطري والمالي ساليف كوليبالي لاعب الأهلي السابق.