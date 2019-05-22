رياضة | بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

ويؤدي ثنائي الزمالك التدريبات بصحبة مجموعة البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي الأخير بنهائي الكونفيدرالية.

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جاء ذلك عقب إنهاء بوطيب وعنتر البرنامج التأهيلي الذي كان موضوعا لهما خلال الفترة الماضية .

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.