رياضة | عماد السيد في مران الزمالك استعدادا لنهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد السيد في مران الزمالك استعدادا لنهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد مساء الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي حيث يقام مران الفريق حاليا.

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وقام طبيب الفريق الأول، الدكتور محمد أسامة بالاجتماع مع عماد السيد من أجل الاطمئنان على حالته في ظل الإصابة التي يعاني منها في يده.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.