شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لإياب نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس على ملعب النادي في ميت عقبة؛ استعدادا لمباراة إياب الدور النهائي لمباراة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل.

يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين لتحقيق اللقب بعد انتهاء مباراة الذهاب في مدينة بركان بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف.

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عقد «جروس» جلسة قبل انطلاق المران مع اللاعبين، حيث تحدث جروس مع لاعبي الزمالك عن اللقاء السابق أمام فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية، وطالبهم بنسيان نتيجة اللقاء السابق والتركيز.

وطالب جميع اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء المقبل، مؤكدا لهم أنهم قادرون على الفوز وحصد البطولة.

خاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي بذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، الأحد الماضي، تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وانتظم المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية. وأدي ثنائي الزمالك تدريبات بصحبة مجموعة البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء الذهاب.