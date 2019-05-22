شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: على ماهر صنع المستحيل.. وانتظروا العودة لمكانتنا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن على ماهر، المدير الفنى للفريق البترولى، صنع المستحيل مع الفريق منذ توليه المسئولية الفنية، مؤكدًا أنه استلم الفريق البترولى وهو يحتل المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

أضاف عبدالناصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على ماهر استطاع أن يصل بفريق إنبى إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

Advertisements

ووجه مدير الكرة لنادى إنبى الشكر لمجلس إدارة النادى على دعم الفريق، مشددًا على أن على ماهر استطاع تقدم نتائج رائعة مع الفريق منذ قدومه.

وعن مستقبل علي ماهر فى قيادة إنبى، قال: "هل من المعقول أن يطرح مجرد الطرح الحديث عن مستقبل مدرب حقق لنا هذه النجاحات"، مضيفًا: "ماهر مدرب كبير وانتظروا عودة فريق إنبى لمكانته الطبيعية فى المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الجديد".