شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يظهر فى تدريبات الزمالك رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عماد السيد حارس مرمى الزمالك، على التواجد فى التدريبات الجماعية لفريقه التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى فى ميت عقبة، رغم إصابته بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مشاركته أمام الداخلية بالدورى، وغاب على إثرها عن مواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقام طبيب الفريق الأول، الدكتور محمد أسامة بالاجتماع مع عماد السيد من أجل الاطمئنان على حالته، فى ظل الإصابة التى يعانى منها فى يده، وتحديد موعد فك الجبس، والمشاركة فى التدريبات.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

وكان الفريق المغربى قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.