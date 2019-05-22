شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى المصرى .. 3 فرق تضمن البقاء فى الدورى و 6 تنافس على الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مباريات الجولة الـ33 للدورى المصرى، ضمنت 3 فرق البقاء فى الدورى الممتاز رسمياً ممن كانت تنافس على الهبوط وهى طلائع الجيش وإنبى وسموحه، بينما ما زالت 6 فرق تنافس على الهروب من شبح الهبوط وهم وادى دجلة و الإنتاج الحربى و حرس الحدود و الجونة و الاتحاد السكندرى و بتروجت.

وتأكد هبوط الداخلية والنجوم رسمياً للقسم الثانى، ويتبقى فريق وحيد من بين الـ6 فرق السابقين وهم وادى دجلة و الإنتاج الحربى و حرس الحدود و الجونة و الاتحاد السكندرى و بتروجت ، وهو ما سيتضح خلال مباريات الأسبوع الـ34.

وانتهت مباريات أمس الثلاثاء بالنتائج التالية:

فاز سموحه على بتروجت 2 / 0

الطلائع - الاتحاد السكندرى 4 / 0

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إنبي – المقاصة 2 / 1

المصري والإنتاج الحربي 2 / 2

دجلة - حرس الحدود 1 / 1