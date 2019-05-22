شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش 28 / 22 ويتوج بكأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، بلقب كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 28 /22 ، فى إطار لقاء النهائى على صالة أكتوبر الدولية .

وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.

قاد فريق الأهلى فى نهائيات كأس مصر المدير الفنى المؤقت يحيى يوسف، الذى تولى القيادة الفنية خلفا للسلوفينى نيكولا بعدما رحل بفرمان من إدارة النادى بعد سوء النتائج .