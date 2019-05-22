انت الان تتابع أزمة أخلاقية.. محمد عواد يفضح أحمد ناجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد عواد ظهر بشكل مميز خلال مشاركاته مع فريق الوحدة السعودي إلا أن هذا لم يشفع له ليكون ضمن قائمة الفراعنة التي تم استدعاؤها لخوض منافسات البطولة الإفريقية

اللامنطق، هو ما يمكن أن نصف به اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لقائمة الفراعنة الأولية التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت استدعاء 25 لاعبًا، قبل استبعاد لاعبين لتصل القائمة إلى 23 لاعبًا، يواجهون تنزانيا وغينيا وديًا يومي 13 و16 يونيو المقبل، قبل أن تبدأ منافسات أمم إفريقيا، حين يعود استاد القاهرة لاستضافة مباريات المنتخب المصري، الذي يقع في المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فجر أزمة أخلاقية، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، بعد اختيار الرباعي أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود جنش حارس الزمالك ومحمد أبو جبل حارس سموحة، على أن يتم استبعاد حارس قبل انطلاق بطولة

محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فجر أزمة أخلاقية، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، بعد اختيار الرباعي أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود جنش حارس الزمالك ومحمد أبو جبل حارس سموحة، على أن يتم استبعاد حارس قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا. عواد خرج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمى ترد عليه تقوله... عواد... كنت مرشحني بناءً على إيه؟". — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) https://twitter.com/mohamedawaad/status/1130801683909480449?ref_src=twsrc%5Etfw — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) https://twitter.com/mohamedawaad/status/1130801683909480449?ref_src=twsrc%5Etfw Advertisements التصريحات التي خرج بها محمد عواد، إن صحت، كشفت دور أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفراعنة، في إنتقال بعض اللاعبين إلى الأهلي، الذي كان يتولي تدريب حراس مرماه من قبل، وهذه واقعة مؤسفة، أن يقوم أحد أفراد الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بالتدخل في مثل هذه الامو وأن يستغل منصبه في العمل لصالح النادي الذي ينتمي له. ليست هي المرة الأولى التي يخرج فيها عواد، وينتقد مدرب حراس مرمى الفراعنة، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قبل أسبوع بعد التسريبات التي خرجت من جهاز المنتخب الأسبوع الماضي، بشأن عدم انضمامه لقائمة الفراعنة التي ستشارك في امم افريقيا، صورة لمحمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود جنش، معلقًا عليها قائلاً :"هو أنا سوداني". — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) هو انا سوداني 🤔🤒 https://t.co/2omr8QrK05 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 14, 2019 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) في معسكر المنتخب الوطني الأخير، أبلغ محمد عواد أحمد ناجي مدرب الحراس بجاهزيته الفنية، ولكن ناجي أصر على استبعاده، وأكد في وسائل الإعلام وقتها أن الحارس يعاني من الإصابة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يستبعد فيها ناجي عواد من قائمة الفراعنة قبل البطولات، حيث سبق وأن استبعده من القائمة التي شاركت في كأس العالم الأخير الذي أقيم في روسيا، وضم وقتها شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، الذي ابتعد عن المشاركة مع ناديه. بعد نهاية بطولة كأس العالم، خرج أحمد ناجي واعترف ناجي، بأنه ظلم محمد عواد حارس المرمى، بعدم إنضمامه إلى صفوف المنتخب في المونديال، إلا أنه عاد واصر على ظلم الحارس بعد استبعاده من قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة كأس الأمم. محمد عواد صاحب الـ26 عامًا ظهر بمستوى متميز مع فريق الوحدة السعودي في الموسم المنقضي، وشارك في 30 مباراة وتلقت شباكه 38 هدفًا وحافظ على شباكه في 8 مباريات، وقاد فريقه لاحتلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة. رد ناجي

رفض أحمد ناجي الرد على الاتهامات والهجوم الذي تعرض له من قبل محمد عواد، حيث قال: "المطلوب الآن هو دعم المنتخب، من الضروري أن نبتعد عن أي أشياء تشتت تركيزنا قبل البطولة".

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