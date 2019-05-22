انت الان تتابع المنتخب: السعيد الأفضل في مصر وقد نغير الخطة من أجله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

عبد الله السعيد

قال تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، موضحًا أن أحد هذين اللاعبين سيكون حارس مرمى. وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر بشأن القائمة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم. وأوضح تيتو أن جهاز المنتخب، يتفهم الانتقادات بعد إعلان قائمة البطولة، وأنها تحدث في أي دولة بالعالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر، لكنه يتمنى أن تزول هذه الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع قبل البطولة.

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وتحدث جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، وقال: «عبدالله السعيد أفضل لاعب منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن، وقد نلعب بأكثر من طريقة في كأس أمم إفريقيا، مثل 4-1-4-1 و 4-2-3-1 ومن الممكن أن نلعب مثل بيراميدز، وذلك سيعتمد على أسلوب المنافس وأجواء المباراة». ولاقت