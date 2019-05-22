انت الان تتابع سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

سموحة

حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز حسام حسن الهدف الأول للفريق السكندري في الدقيقة 30، وأضاف رجب نبيل، مدافع سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز الموسم القادم دون النظر إلى نتيجة مباراته القادمة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

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وأصبح فريق بتروجت في وضع لا يحسد عليه بعد هذه الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر في جدول المسابقة، ولا بديل أمامه عن الفوز في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب وانتظار نتائج الفرق الأخرى التي تتصارع معه على الهروب من الهبوط. وتتصارع أندية الاتحاد السكندري وحرس الحدود