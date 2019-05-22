انت الان تتابع سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص
سموحة
حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. أحرز حسام حسن الهدف الأول للفريق السكندري في الدقيقة 30، وأضاف رجب نبيل، مدافع سموحة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز الموسم القادم دون النظر إلى نتيجة مباراته القادمة في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
وأصبح فريق بتروجت في وضع لا يحسد عليه بعد هذه الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر في جدول المسابقة، ولا بديل أمامه عن الفوز في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب وانتظار نتائج الفرق الأخرى التي تتصارع معه على الهروب من الهبوط. وتتصارع أندية الاتحاد السكندري وحرس الحدود
وأصبح فريق بتروجت في وضع لا يحسد عليه بعد هذه الخسارة، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر في جدول المسابقة، ولا بديل أمامه عن الفوز في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب وانتظار نتائج الفرق الأخرى التي تتصارع معه على الهروب من الهبوط.
وتتصارع أندية الاتحاد السكندري وحرس الحدود والجونة والإنتاج الحربي ووادي دجلة على الهروب من الهبوط، حيث يتبقى لزعيم الثغر مواجهة صعبة مع سموحة في الجولة الأخيرة، فيما يتبقى لحرس الحدود مواجهتان في غاية الصعوبة أمام بيراميدز والزمالك، ويتبقى للجونة مباراتان أمام الإسماعيلي والزمالك، ويتبقى لوادي دجلة مباراة صعبة أمام الإنتاج الحربي في الجولة الأخيرة، ويحتاج الفريقان للتعادل فقط في هذه المباراة من أجل ضمان البقاء، بينما يتبقى للإنتاج مواجهة أخرى أمام الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة ينجو من الهبوط بعد الفوز على بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.