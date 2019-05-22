شكري يُنقد إنبي وموقف بتروجيت والاتحاد يتعقد

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تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

إنبي

في مفاجأة من العيار الثقيل، اكتسح فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم كريم طارق بالهدف الأول، وأضاف محمد أبو المجد الهدف الثاني، قبل أن يعزز كريم طارق بهدف ثالث، واختتم مصطفى محمد رباعية الفريق العسكري، الذي رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن وضمن البقاء في بين الكبار رسميًا، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ويظل مهددًا بالهبوط.

وعلى ملعب بتروسبورت حقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره مصر المقاصة بهدفين لهدف، سجل هدفي الفريق البترولي أحمد شكري، وقلص ميدو جابر الفارق للفريق الفيومي من ركلة جزاء. بهذا الفوز ضمن فريق إنبي بقاءه في بطولة الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند

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