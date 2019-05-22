الامارات | بالفيديو: دراما في مباراة كرة قدم بفنزويلا “اللاعب الأبن قد يتسبب بإقالة والده المدرب”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: دراما في مباراة كرة قدم بفنزويلا “اللاعب الأبن قد يتسبب بإقالة والده المدرب” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واحدة من غرائب كرة القدم في الموسم الحالي وهذه المرة في دوري الدرجة الأولى الفنزويلي الذي شهد موقف نادر في مباراة حاسمة تقابل فيها الأبن اللاعب مع والده مدرب الفريق الخصم، وهي نادراً ما تحدث في ملاعب كرة القدم ولكنها حدثت بالفعل وانتهت بموقف درامي صعب جمع اللاعب مع الأب.

وذكر موقع سكاي نيوز، أن لاعب فريق ديبورتيفو تاكيرا، جيانلوكا مالدونادو، قد سجل هدفاً في اللحظة الأخيرة، ليحرم فريق بويرتو كابيللو الذي يدربه والده، من التأهل لمباراة فاصلة لتجنب الهبوط.

وسدد الابن بمهارة عالية بعد أن موّه بجسده في الدقيقة 92، محرزا هدف التعادل القاتل، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2، لكن بدلا من الاحتفال بالهدف الدراماتيكي، انفجر الابن في البكاء وغطى وجهه بقميصه، بسبب ما سيحل بوالده نتيجة الهزيمة الثقيلة.

وظهر الأب كارلوس مالدونادو مدرب الفريق الخصم أمام شاشات التلفزيون وهو مصدوم من الهدف القاتل الذي سجل بقدم أبنه