شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكتسح الاتحاد السكندري برباعية نظيفه في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق طلائع الجيش على مضيفه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن لقاءات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الطلائع كريم طارق هدفين في الدقيقتين 22، و55، ومحمد أبوالمجد في الدقيقة 47، ومصطفى محمد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الطلائع إلى 40 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.