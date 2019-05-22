شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يتعادل أمام حرس الحدود في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا وادي دجلة وحرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ستاد «المقاولون العرب» ضمن لقاءات الأسبوع الـ33 من الدوري.

أحرز هدف وادي دجلة محمد هلال في الدقيقة 15، فيما سجل هدف حرس الحدود إمام عاشور في الدقيقة 81 من المباراة.

ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.