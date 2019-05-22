اخبار الرياضه

وادي دجلة يتعادل أمام حرس الحدود في الدوري

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يتعادل أمام حرس الحدود في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا وادي دجلة وحرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ستاد «المقاولون العرب» ضمن لقاءات الأسبوع الـ33 من الدوري.

أحرز هدف وادي دجلة محمد هلال في الدقيقة 15، فيما سجل هدف حرس الحدود إمام عاشور في الدقيقة 81 من المباراة.

ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وادي دجلة يتعادل أمام حرس الحدود في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا