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إنبي يفوز على مصر المقاصة في الدوري

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إنبي على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب بترو سبورت، ضمن الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.

أحرز هدفي إنبي أحمد شكري في الدقيقتين 23، و42، وهدف المقاصة محمد جابر ميدو من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى 39 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد مصر المقاصة عند 45 نقطة في المركز السادس.

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