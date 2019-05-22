شكرا لقرائتكم سبحان مغير الأحوال.. عبد الله السعيد من طريقة لعبه لا تناسبنا الى أفضل لاعب في مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز. وساهم الجهاز الفنى للمنتخب بحالة من الجدل بشأن عبد الله السعيد بسبب التصريحات التى أدلى بها تيتو وأجيرى والتى أكدا خلالها أن طريقة عبد الله السعيد لا تناسب المنتخب الوطني الأول. Advertisements وقال جارسيا خلال تصريحات تلفزيونية: "عبدالله السعيد أفضل لاعب منذ شهر يناير حتى الآن". وأكمل: "قد نلعب بأكثر من طريقة في كأس أمم أفريقيا، مثل 4-1-4-1 و 4-2-3-1 ومن الممكن أن نلعب مثل بيراميدز، وذلك سيعتمد على إسلوب المنافس وأجواء المباراة".

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