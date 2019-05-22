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جدة - عمرو شويل مدرب المنتخب يرد على انتقادات قائمة الفراعنة

أكد تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، يتفهم حجم الانتقادات الموجودة بعد إعلان قائمة الفريق القومي لبطولة كأس الأمم الافريقية.

قال جارسيا في تصريحات تلفزيونية إن الانتقادات تحدث في أي دولة في العالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر.

وتابع أنه يتمنى أن تزول الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع من أجل مصلحة منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الافريقية.