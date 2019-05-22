شكرا لقرائتكم تعرف علي نتائج فعاليات اليوم الرابع عشر لدوره نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم الرابع عشر لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت النتائج كالتالي مواليد 2007 فوز اكس لاند علي الترسانة 3 بنتيجه 2 / 0 فوز شوتنج ستارز علي سيد سيكا 2 / 0 مواليد 2005 تعادل يوسف المنياوي و علاء أيوب 2/2 وصعد الفريقين لدور 8 مواليد 2003 فوز فريق اتليتكو علي يوسف بدير 2/ 0 بالانسحاب. وصعد اتليتكو لدور ال 8 فوز فريق محمد حمدي علي الشواكيش 2 / 1 Advertisements بيراميدز علي سيد سيكا 1 / 0 وصعد لدور 8 فريق احمدماهر وبيراميدز وفاز احمد ماهر علي ريديفيلز 4 / 0 السن المفتوح فاز فريق احمد ابوسريع علي فريق جمال حمزة 4 / 2 و فاز فريق سامكو الوطنيه علي فريق علي جبيلي 4/0 وصعد فريق احمد ابوسريع و سامكو الوطنيه لدور ال 16. يذكر أن ، سيد بدير مدير اللجنة المنظمة للبطولة ، والمشرفين علي البطولة كل من صالح عبد الحميد ومحمود منطاش وعاطف الايوبي .

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