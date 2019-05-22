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شكرا لقرائتكم عصام الحضري يسخر من أحمد ناجى: " الحزونة يا ما الحلزونة".... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق عصام الحضري على استبعادة من قائمة المنتخب المصري، الذي ستشارك بكأس امم افريقيا 2019 بمصر بالسخرية من أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالفراعنة.
و كان الحضري في وقتاً سابق يشكر أحمد ناجي عندما كان ينضم بستمرار لمنتخب مصر وكتب " حبيبي و كابتني و اخويا الكبير كل سنة وانت بألف خير وصحة والعمر كله ليك ومن نجاح لنجاح وعقبال مليون سنة وانت شريكي في نجاحي والسنة دي نكتب سطر جديد في تاريخنا يا أحسن مدرب يا عّم الناس"
وفي الوقت الحالي قام بالسخرية من احمد ناجي و كتب علية " الحزونة يا اما الحلزونة".
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