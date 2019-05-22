شكرا لقرائتكم ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء 21-5-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات يوم الثلاثاء



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء 21-5-2019 شهد إقامة 5 مباريات مهمة والتقى سموحة وبتروجت وواجه طلائع الجيش الاتحاد السكندرى والتقى إنبى مع مصر المقاصة وواجه المصرى الانتاج الحربى والتقى دجلة مع حرس الحدود.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء 21-5-2019 شهدت نتائج إيجابية فى كل المباريات دون انتهاء أى لقاء بنتيجة سلبية خاصة لقاء طلائع الجيش والاتحاد السكندرى الذى شهد غزارة تهديفية.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء 21-5-2019 شهدت مواصلة الأهلى تربعه على ترتيبد الدورى المصري 73 نقطة بين حل الزمالك ثانيا برصيد 66 نقطة وبيراميدز ثالثا بذات الرصيد من النقاط والمصرى رابعا برصيد 48 نقطة.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء 21-5-2019 شهد دخول بعض الأندية للمنطقة الدافئة والنجاة من الهبوط وعلى رأسها سموحة وطلائع الجيش بينا اقتربت أندية أخرى من الهبوط للقسم الثانى ووفى مقدمتهم بتروجت.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات يوم الثلاثاء وسموحة يفوز على بتروجت



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء شهد حصد فريق سموحة أغلى ثلاث نقاط له بالموسم بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للموج الأزرق حسام حسن فى الدقيقة 28 قبل أن يعزز رجب نبيل تقدم سموحة بالهدف الثانى فى الدقيقة 39 .

بهذه النتيجة دخل الفريق السكندرى المنطقة الدافئة فى الدورى بعد وصوله للنقطة 38 بينما بات بتروجت فى موقف لا يحسد عليه بعد تجمد رصيده عند النقطة 34 فى المركز الساس عشر فى دائرة الهبوط.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات يوم الثلاثاء والمصرى يتعادل 2-2 مع الانتاج الحربى

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء حيث انتهت مباراة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي، التي جمعت بينهما على ستاد "الجيش" في السويس بالتعادل 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف المصري الأول اللاعب حسين رجب في الدقيقة 6، عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك حارس الإنتاج.

بينما الهدف الثاني فقد أحرزه النجم الفلسطيني محمود وادي بالدقيقة 14 من الشوط الأول، وذلك بعدما تلقى الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها برأسه في الشباك.

بينما أحرز معاذ الحناوي هدف تقليص الفارق لفريق الإنتاج بالدقيقه 29 من الشوط، عن طريق ركله جزاء.

قبل أن ينجح اللاعب كريم لالا في إحراز الهدف التعادل لفريق الإنتاج الحربي بالدقيقة 35، بعدما انفرد بالمرمى ليسدد في الشباك.

بهذا التعادل ارتفع رصيد المصري إلى 49 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات يوم الثلاثاء ودجلة يتعادل 1 – 1 أمام حرس الحدود



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء شهد تعادل وادي دجلة وحرس الحدود 1/1 ضمن مباريات الاسبوع 33 من الدوري العام بستاد الجبل الاخضر.

وأحرز هدف دجلة الوحيد محمد هلال في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول، و حاول حرس الحدود تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط و لكن نجح محمد عبد المنصف في الحفاظ على شباكه و خروج فريقه متقدم من الشوط الاول.

في الشوط الثاني حاول حرس الحدود محاولات كثيرة على مرمى دجلة حتى احرز امام عاشور هدف لفريقه في مرمى محمد عبد المنصف ليتمسك بأمل البقاء في الدوري العام و يؤجل مؤمرية الفريق الهابط الثالث إلى الجولة الاخيرة ليشتعل الصراع.

و بعد انتهاء المباراة بذلك النتيجة ارتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 37 في المركز الثاني عشر، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

وتمسك الحدود بالبقاء فى الدوري الممتاز رغم صعوبة موقفه بالتعادل اليوم حيث أرجأ الهبوط لمرحلة لاحقة حال السقوط فى المباريات المتبقية.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات يوم الثلاثاء وانبى يفوز على المقاصة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء حيث حقق فريق انبي انتصارا قوياً وصعبا على نظيره مصر المقاصة بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ببطولة الدوري المصري.

سجل ثنائية انبي النجم أحمد شكري فى الدقيقتين 23 و 42، بينما أحرز هدف المقاصة ميدو جابر في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

بهذه النتيجة ضمن انبي البقاء بالدوري المصري الممتاز ببلوغ النقطة 39 ناهيًا فترة هي الأصعب له عبر تاريخه فى الدورى بعدما كان مهددًا بالهبوط ضمن العديد من الأندية.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات يوم الثلاثاء وطلائع الجيش يهزم الاتحاد السكندرى برباعية



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء حيث استطاع طلائع الجيش تحقيق فوز كبير علي نظيره الاتحاد السكندري بأربع أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

احرز اهداف طلائع الجيش كل من كريم طارق هدفين ، ومحمد أبو المجد ومصطفي محمد .

وبهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.

فيما احتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر في 13 وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدفًا.