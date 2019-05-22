شكرا لقرائتكم الزمالك يغلق بوابات ميت عقبة أمام الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انصرفت جماهير نادى الزمالك، التى احتشدت أمام بوابات النادى بميت عقبة، بعد إنتهاء عملية بيع تذاكر مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق نادى الزمالك أبوابه، بعد توقف بيع التذاكر، على أن تفتح مجددًا صباح اليوم، للجماهير الراغبة فى الحصول على تذاكر حضور اللقاء، وشهدت عملية بيع التذاكر فى اليوم الأول، حشد كبير جدًا من الجماهير التى تواجدت أمام بوابات القلعة البيضاء.

وجاءت أسعار تذاكر مواجهة الزمالك ونهضة بركان، بموجب 50 جنيه للدرجة الموحدة "الثالثة والثانية" و100 جنيه للدرجة الأولى و300 جنية للمقصورة.

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ويكثف مسئولو القلعة البيضاء اتصالاتهم فى الوقت الحالى من أجل الحصول على موافقة بزيادة عدد الجماهير فى مواجهة نهضة بركان، لـ 60 ألف متفرج، بدلاً من 40 ألف، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح فى الساعات الأولى من اليوم، بأنه حصل على موافقة بحضور 60 ألف، ثم صدر الخطاب الرسمى بـ 40 ألف مشجع.

وتطرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.