شكرا لقرائتكم الأهلى يفوز على الطلائع ويتوج بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 28 /22 فى إطار لقاء النهائى على صالة أكتوبر الدولية .

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وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.

قاد فريق الأهلى فى نهائيات كأس مصر المدير الفنى المؤقت يحيى يوسف الذى تولى القيادة الفنية خلفا للسلوفينى نيكولا بعدما رحل بفرمان من إدارة النادى بعد سوء النتائج .