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جدة - عمرو شويل مشاهد من مباراة سموحة وبتروجت حيث حصد الفريق السكندرى أغلى ثلاث نقاط له بالموسم، بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء ،اليوم، الثلاثاء، على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

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