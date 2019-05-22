شكرا لقرائتكم مختار مختار يعلق على "ريمونتادا" الإنتاج الحربى أمام المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى على تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدى 2-2 فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ33 للدورى.
واشاد مختار مختار فى تصريحات خاصة لقناة اون سبورت بأداء لاعبيه موضحا أن فريقه نجح فى السيطرة على الملعب عقب إحراز المصرى لهدفين متتاليين ، واستطاعوا العودة للمباراة بإحراز هدفين فى خمس دقائق .
الجير بالذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز الثانى عشر برصيد 37 ويحتاج لنقطة من لقائيه المقبلين لضمان البقاء .
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