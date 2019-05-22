شكرا لقرائتكم فرحة عارمة فى الإسكندرية بعد الفوز على سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد ملعب المكس بالإسكندرية فرحة عارمة واحتفالات بين اللاعبين والجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام حسن بعد الفوز الذي حققه الفريق السكندري علي بتروجت بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ 33 لبطولة الدوري . وحرص المهندس فرح عامر رئيس نادي سموحة علي إجراء اتصالا بالجهاز الفني من أمريكا لتهنئتهم على البقاء، مؤكداً علي تمسكه بالتوأم الموسم المقبل. ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

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