تيتو: أحمد علي أفضل مهاجم "صندوق" في مصر...

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جدة - عمرو شويل تيتو جارسيا: أحمد علي أفضل مهاجم "صندوق" في مصرأثنى تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، على مستوى أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، والمنضم حديثًا لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
قال جارسيا في تصريحات تلفزيونية: "أحمد علي أفضل لاعب داخل الصندوق في مصر حاليًا".
وتابع: "أحمد علي يختلف عن مروان محسن وأحمد حسن كوكا، حيث يجيدان النزول لوسط الملعب واستلام الكرة وتسليمها، أما أحمد علي قادر على التسجيل من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء".
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