جماهير الإتحاد تشتبك مع اللاعبين...

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جدة - عمرو شويل دخل عدد من جماهير الاتحاد السكندري في مشادات كلامية ، مع محمود الزنفلي ونور السيد ثنائي الفريق السكندري، عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش وزعيم الثغر.
نجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز كبير علي نظيره الاتحاد السكندرى، بأربع أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ 33 في الدوري المصري.
ونجح زعيم الثغر في إنهاء الأزمة سريعاً بين الجماهير واللاعبين ، حيث تأزم موقف الإتحاد بعد الخسارة الكبيرة من طلائع الجيش عقب تجمد رصيد الفريق عند النقطة 36 ليدخل الاتحاد في صراع الهبوط حتي الجولة الأخيرة للبطولة .
وكان النجوم والداخلية قد هبطا رسمياً إلي دوري القسم الثاني ، فيما يصارع كل من الاتحاد السكندري وبتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود والجونة والانتاج الحربي علي الأسم الثالث الهابط الي القسم الثاني
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