تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة نهضة بركان .. عودة بوطيب وعنتر...

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جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الزمالك اللذين خاضوا لقاء ذهاب الكونفدرالية الأفريقية الأحد الماضى تدريبات تأهيلية علي هامش المران الجماعى الذى أقيم على ملعب النادى بميت عقبة.
وطلب الجهاز الفنى للزمالك من اللاعبين الأساسيين الركض حول الملعب تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، فيما خاض اللاعبون البدلاء بعض التدريبات البدنية والفنية، والتى شهدت مشاركة الثنائى خالد بوطيب ومحمد عنتر بعد شفاء إصابتهما.
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب علما بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد.
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