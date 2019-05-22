شكرا لقرائتكم ايهاب جلال: ربنا عاقبنا بعد تراخى بعض اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري أن لاعبى فريقه إطمئنو للنتيجة بعد التقدم بهدفين دون رد فى مرمى الإنتاج الحربي لينتهي اللقاء 2 / 2. تابع جلال فى تصريحات لقناة ON SPORT " ربنا عاقبنا " بعد تراخي بعض اللاعبين و إحساسهم بأن المباراة انتهت بعد التقدم بهدفين دون رد . Advertisements انتهت مباراة المصري و الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى ، ليرتفع رصيد المصري للنقطة 49 محتلاً المركز الرابع فى جدول الدوري كما يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 37 فى المركز الـ12. أضاف المدير الفني للمصري أنه كان يلعب على الفوز للاستمرار فى إحتلال المركز الرابع للدوري ولكن انتهت النتيجة بالتعادل 2 / 2 وهذه هي كرة القدم ودرس للاعبين.

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