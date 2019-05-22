شكرا لقرائتكم بو طيب وعنتر ينتظمان في تدريبات الزمالك فى ميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر لاعبا الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي فى ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

ويؤدي ثنائي الزمالك بوطيب وعنتر، تدريبات بصحبة مجموعة البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان الاخير بذهاب نهائي الكونفيدرالية، والذى انتهى بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

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جاء ذلك عقب انهاء بوطيب وعنتر من البرنامج التأهيلي الذي كان موضوعا لهما خلال الفترة الماضية، نظرًا لإصابة بوطيب فى الركبة، ومحمد عنتر بالإصابة فى القدم.

و كان الفريق المغربي قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.