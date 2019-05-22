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شكرا لقرائتكم سموحة ينشر صورة استفزازية لحسام حسن بعد بقائه رسمياً في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تغلب سموحة 2/0 على بتروجيت ضمن مباريات الدوري العام بالجولة 33 بستاد المكس بالاسكندرية، و بذلك النتيجة ضمن سموحة رسمياَ بقاءة في الدوري.
و نشر الحساب الرسمي لنادي سموحة على "تويتر" صورة استفزازية لحسام حسن مدرب الفريق و مكتوب عليها " قاعدين".
و بعد انتهاء مباريات اليوم ضمن سموحة و انبي و طلائع الجيش بقائم في الدوري الممتاز بشكل رسمي، و يبقي بتروجيت و حرس الحدود و الجونة مهددين بالهبوط بقوة.
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