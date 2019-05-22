شكرا لقرائتكم سموحة ينشر صورة استفزازية لحسام حسن بعد بقائه رسمياً في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب سموحة 2/0 على بتروجيت ضمن مباريات الدوري العام بالجولة 33 بستاد المكس بالاسكندرية، و بذلك النتيجة ضمن سموحة رسمياَ بقاءة في الدوري.

و نشر الحساب الرسمي لنادي سموحة على "تويتر" صورة استفزازية لحسام حسن مدرب الفريق و مكتوب عليها " قاعدين".

و بعد انتهاء مباريات اليوم ضمن سموحة و انبي و طلائع الجيش بقائم في الدوري الممتاز بشكل رسمي، و يبقي بتروجيت و حرس الحدود و الجونة مهددين بالهبوط بقوة.