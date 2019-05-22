شكرا لقرائتكم من قلب الحدث .. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى منصور يتوعد سويلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدريب الزمالك خارج السيطرة ورئيس النادي يتوعد سويلم

شهدت اروقة نادي الزمالك حالة من الإرتباك الشديد ما دفع رئيس النادي مرتضى منصور توعد مدير النادي محمد سويلم بسبب حالة الانفلات التى شهدتها الساعات الأخيرة من اليوم بالتزامن مع تدريبات الفريق الأول.

وتواجد موقع "الخليج 365" فى قلب الحدث داخل نادي الزمالك، حيث حاول مرتضى منصور السيطرة على تحركات أعضاء النادي وإبعادهم عن سور ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل أن يقوم بسحب عدد من الكارنيهات للبعض لعدم استجابتهم للتحذيرات التى قام بها في ميكروفون النادي.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى ترفض فيه الجماهير مغادرة بوابة جامعة الدول العربية للحصول على التذاكر التى بدأ بيعها بشكل رسمي الثلاثاء.

وتوعد رئيس الزمالك المسئولين عن النادي وعلى رأسهم محمد سويلم بسبب عدم قدرتهم على السيطرة ومنح اللاعبين التركيز اللازم فى التدريبات.