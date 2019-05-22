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سموحة يضرب بتروجت بثنائية نظيفة ويضمن البقاء رسميا في الدوري الممتاز

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محمد رشاد
ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة البقاء رسميا فى الدوري الممتاز، عقب الفوز على ضيفه بتروجت بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الـ 33 من المسابقة.

تقدم الفريق السكندري بالهدف الأول عن طريق حسام حسن فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني رجب نبيل فى الدقيقة 40، لينهى الفريق السكندري الشوط المباراة متقدما 2-0 فى النتيجة.

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