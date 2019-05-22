فطروني باقي رمضان.. تعليق نارى من خالد بيومي على استبعاد النجوم من قائمة منتخب مصر

محمد بدران
وجه خالد بيومى المحلل الرياضي، رسالة للجهاز الفنى لمنتخب بعد استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها صباح، اليوم الثلاثاء، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونشر بيومى في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة مدون عليها أسماء عدد من النجوم المستبعدين وعلق قائلًا "ودول فطروني باقي رمضان".
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