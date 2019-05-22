سعيد فراج
حرصت المطربة الشابة ياسمينا العلواني على إبداء رأيها حول قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي تم أختيارها والإعلان عنها مؤخرًا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
كتبت ياسمينا العلواني تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: "#منتخب_مصر وبصرف النظر عن من تم اختياره ومن تم استبعاده !نتمنى لك الفوز بالبطولة ونتمنى للبطولة النجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مثير من ياسمينا العلواني حول قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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