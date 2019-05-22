تعليق مثير من ياسمينا العلواني حول قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

سعيد فراج

حرصت المطربة الشابة ياسمينا العلواني على إبداء رأيها حول قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي تم أختيارها والإعلان عنها مؤخرًا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

كتبت ياسمينا العلواني تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: "#منتخب_مصر وبصرف النظر عن من تم اختياره ومن تم استبعاده !نتمنى لك الفوز بالبطولة ونتمنى للبطولة النجاح".