شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على طلائع الجيش 17 / 7 بالشوط الأول فى نهائى الكأس لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى الشوط الأول من مباراته أمام طلائع الجيش، المقامة حاليا على صالة أكتوبر الدولية، فى نهائى كأس مصر لكرة اليد، متقدما بنتيجة 17-7 .

كان فريق سبورتنج لكرة اليد، فاز على نظيره الجزيرة بنتيجة 26 /25 ، فى إطار لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع فى كأس مصر لكرة اليد، ليحصد البرونزية .

وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.