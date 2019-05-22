الأهلى يتقدم على طلائع الجيش 17 / 7 بالشوط الأول فى نهائى الكأس لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى الشوط الأول من مباراته أمام طلائع الجيش، المقامة حاليا على صالة أكتوبر الدولية، فى نهائى كأس مصر لكرة اليد، متقدما بنتيجة 17-7 .
كان فريق سبورتنج لكرة اليد، فاز على نظيره الجزيرة بنتيجة 26 /25 ، فى إطار لقاء تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع فى كأس مصر لكرة اليد، ليحصد البرونزية .
وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.
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