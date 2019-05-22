شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم هانى العراقى يشارك فى كأس العالم للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم، الحكم هانى العراقى للتحكيم فى منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية، التى تقام فى شهر سبتمبر القادم . وأكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن التحكيم المصرى يواصل النجاحات على المستوى الدولى بعد اختيار جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال لكأس العالم للشباب، واليوم يظهر أبو الرجال فى افتتاح مونديال الشباب، وجريشة فى نهائى أفريقيا للأندية، وهذا أكبر رد على المشككين فى مستوى التحكيم المصرى.

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