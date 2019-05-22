شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء 21 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جدول تريبت الدورى المصرى بعض التغيرات الهامة عقب إقامة خمس مباريات يوم الثلاثاء 21 / 5 / 2019 فى الجولة الـ 33 من بطولة الدورى ، حيث فاز سموحة علي نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، وفوز طلائع الجيش بأربع أهداف نظيفه على الاتحاد السكندرى، وفوز إنبى على المقاصة 2-1، وتعادل دجلة والحدود بهدف لكل منهما .

وضمن كل من سموحة وطلائع الجيش وإنبي البقاء في بطولة الدورى ، فيما استمر تأزم موقف كل أندية دجلة والحدود وبتروجت والاتحاد السكندري .

Advertisements

ويتربع النادى الأهلى على صدارة جدول الدورى برصيد 73 نقطة، وفى المركز الثاني يأتى بيراميدز برصيد 66 نقطة متفوقا على الزمالك بالأهداف .