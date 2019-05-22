شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يرفض خوض مباراته الحاسمة والأخيرة بالدورى .. إلا بهذا الشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم، رفض خوض مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، على ملعب استاد الجيش بالسويس، قبل خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية .

وتمسك مجلس إدارة بتروجت بخوض جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون، فى نفس توقيت المباريات الأخيرة لكل الفرق المنافسة حتى لا يتم الاخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية .

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وأشار البيان أنه فى كل دوريات العالم يتم لعب الجولة الأخيرة لكل الفرق فى نفس التوقيت وهذه ليست بدعة .

كان بتروجت قد تلقى هزيمة بهدفين نظيفين أمام سموحه فى الجولة الـ33 للدورى، وهو ما أزم من موقف الفريق بالدورى بعدما تجمد رصيده عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر بجدول الترتيب.