فيديو .. الإنتاج يتعادل مع المصرى 2 /2 فى الجولة الـ33 للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة المصرى والإنتاج الحربى بالتعادل الإيجابى 2 / 2 ، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى، ليرتفع رصيد المصرى للنقطة 49 محتلاً المركز الرابع فى جدول الدوري كما ارتفع رصيد الإنتاج للنقطة 37 فى المركز الـ12.
تقدم نادى المصرى بهدفين فى الدقائق 7 و 14 من أحداث الشوط الأول عن طريق حسين رجب و محمود وادى، ثم نجح نادى الإنتاج فى تحقيق ريمونتادا فى الشوط الأول بإحراز هدفين فى أقل من 5 دقائق بعد إحراز معاذ الحناوي هدف فى الدقيقة 30 من ضربة جزاء ثم أحرز كريم لالا الهدف الثاني فى الدقيقة 35 لتصبح النتيجة 2 / 2 .
جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل الفريقين وهدد كل فريق مرمى الآخر ، لتسفر أحداث الشوط عن 4 أهدف بواقع هدفين لكل فريق.
ومع الشوط الثاني كان الإنتاج الحربي الأكثر هجوماً و إستحواذا على الكرة ولكن لم ينجح لاعبيه فى ترجمة الهجمات لأهداف وأحرز لاعبيه هدف فى الدقيق 74 و لكن الحكم محمد صباحي أحتسبه لمسة يد ليتم إلغاء الهدف ، وتستمر سيطرة الإنتاج فى الوقت الذى اعتمد فيه المصري على الكرات العرضية و الطويلة لكن دون خطورة على المرمى لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 / 2.
هدف الإنتاج
الهدف الثاني للمصري
هدف المصري الأول
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