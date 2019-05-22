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عقوبات مغلظة للاعبى الاتحاد السكندرى بعد رباعية طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، أن هناك عقوبات مالية مغلظة تنتظر لاعبى الفريق عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب استاد جهاز ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وتأزم موقف الاتحاد السكندرى فى جدول الدورى المصرى، عقب الخسارة الكبيرة من طلائع الجيش ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 36 ليدخل الاتحاد فى صراع الهبوط حتى الجولة الأخيرة للبطولة .

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.

 

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