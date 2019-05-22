شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أمن الزمالك يبعد الجماهير عن البوابة الرئيسية والجمهور يرد: افتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة تواجد جماهير نادى الزمالك، أمام البوابة الرئيسية لشراء تذاكر مباراة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل. لمشاهدة الكواليس أمام بوابات الزمالك بكاميرا سوبر كورة، اضغط هنا..

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