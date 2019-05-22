شكرا لقرائتكم خبر عن "الصدمة" تسيطر على لاعبى بتروجت بعد الهزيمة أمام سموحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الحزن والصدمة على لاعبى بتروجت، بعد الخسارة التى منى بها الفريق أمام سموحه بهدفين نظيفين فى الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدورى .

وتجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر للدورى، ويتبقى له لقاء المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة، ويحتاج الفريق للفوز بالثلاث نقاط مع الانتظار لنتائج الأخرين .

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ورفض الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة، الحديث مع اللاعبين عقب نهاية اللقاء بعد الحزن الذى انتاب الجميع داخل غرفة خلع الملابس خاصة بعد علم الجهاز الفنى لنتائج المنافسين .

ويتنافس 6 أندية على البقاء بالدورى وهم الإنتاج الحربى والجونة ووادى دجلة وحرس الحدود والإتحاد السكندرى وبتروجت .