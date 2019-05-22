بوطيب وعنتر ينتظمان فى تدريبات الزمالك استعدادًا لنهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم المغربى خالد بوطيب ومحمد عنتر لاعبا الزمالك فى التدريبات الجماعية المقامة حاليًا، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى فى ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

ويؤدي ثنائي الزمالك بوطيب وعنتر، تدريبات بصحبة مجموعة البدلاء الذين لم يشاركوا فى لقاء نهضة بركان الاخير بذهاب نهائى الكونفيدرالية، والذى انتهى بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

جاء ذلك عقب انهاء بوطيب وعنتر من البرنامج التأهيلى الذى كان موضوعا لهما خلال الفترة الماضية، نظرًا لإصابة بوطيب فى الركبة، ومحمد عنتر بالإصابة فى القدم.

وكان الفريق المغربى قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الأهلى باللقب.