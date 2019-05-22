طارق حامد يحذر لاعبو الزمالك من "الغرور والثقة الزائدة" قبل النهائى المرتقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر طارق لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى على حسابه الشخصى بتويتر، تغريدة جديدة يحذر خلالها زملائه بالفريق من الغرور والثقة الزائدة قبل مواجهة إياب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، المحدد لها الأحد المقبل باستاد برج العرب . وكتب طارق حامد أبرز لاعب الوسط فى مصر خلال السنوات الأخيرة: "لن تكون الأفضل طالما انك مقتنع بأنك الأفضل ". ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين لحصد لقب الكونفيدرالية، حيث خسر بهدف نظيف أمام نهضة بركان فى لقاء الذهاب بالمغرب.

طارق حامد

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