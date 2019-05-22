اخبار الرياضه

أفراح واحتفالات فى سموحة بعد ضمان البقاء فى الدورى المصرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح واحتفالات فى سموحة بعد ضمان البقاء فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ملعب المكس بالإسكندرية، فرحة عارمة واحتفالات بين اللاعبين والجهاز الفنى لسموحة بقيادة حسام حسن، بعد الفوز الذى حققه الفريق السكندرى على بتروجت بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 33 لبطولة الدورى .

وحرص المهندس فرح عامر رئيس نادى سموحة على إجراء اتصالا بالجهاز الفنى من أمريكا لتهنئتهم على البقاء، مؤكداً على تمسكه بالتوأم الموسم المقبل.

 

Advertisements

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفراح واحتفالات فى سموحة بعد ضمان البقاء فى الدورى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا