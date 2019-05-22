شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح واحتفالات فى سموحة بعد ضمان البقاء فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ملعب المكس بالإسكندرية، فرحة عارمة واحتفالات بين اللاعبين والجهاز الفنى لسموحة بقيادة حسام حسن، بعد الفوز الذى حققه الفريق السكندرى على بتروجت بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 33 لبطولة الدورى .
وحرص المهندس فرح عامر رئيس نادى سموحة على إجراء اتصالا بالجهاز الفنى من أمريكا لتهنئتهم على البقاء، مؤكداً على تمسكه بالتوأم الموسم المقبل.
ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفراح واحتفالات فى سموحة بعد ضمان البقاء فى الدورى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.