وادى دجلة يتعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل وادى دجلة وحرس الحدود، إيجابيا بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى تقدم محمد هلال لوادى دجلة فى الدقيقة 16 ، وتعادل إمام عاشور لحرس الحدود فى الدقيقة 81 ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد الفريق الدجلاوى إلى 37 نقطة فى المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد الحدود إلى 36 نقطة ومازال فى المركز الرابع عشر .

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