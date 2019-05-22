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جماهير الاتحاد السكندرى تهاجم الزنفلى ونور السيد بعد الخسارة برباعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عدد من جماهير الاتحاد السكندرى، فى مشادات كلامية مع محمود الزنفلى ونور السيد ثنائى الفريق السكندرى، عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش وزعيم الثغر.

وتلقى الاتحاد السكندرى هزيمة كبيرة أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد جهاز العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ 33 فى الدورى المصرى.

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ونجح زعيم الثغر فى إنهاء الأزمة سريعاً بين الجماهير واللاعبين، حيث تأزم موقف الإتحاد بعد الخسارة الكبيرة من طلائع الجيش، عقب تجمد رصيد الفريق عند النقطة 36 ليدخل الاتحاد فى صراع الهبوط حتى الجولة الأخيرة للبطولة .

 

وكان النجوم والداخلية قد هبطا رسمياً إلى دورى القسم الثانى، فيما يصارع كل من الاتحاد السكندرى وبتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود والجونة والإنتاج الحربى على الاسم الثالث الهابط إلى القسم الثانى. 

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