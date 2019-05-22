شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات يوم الثلاثاء 21/5/2019 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الثلاثاء 21/5/2019 ، إقامة خمس مباريات فى بطولة الدورى المصرى، ضمن منافسات الجولة الـ 33 والقبل الأخيرة للبطولة . واستضاف سموحة نظيره بتروجت، وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندرى، وإنبى مع مصر المقاصة، وأخيراً دجلة أمام حرس الحدود، والمصرى البورسعيدى أمام الآنتاج الحربى. Advertisements انتهت مباراة المصرى والإنتاج الحربى بالتعادل الإيجابى 2 / 2 ، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدور. فيديو .. الإنتاج يتعادل مع المصرى 2 /2 فى الجولة الـ33 للدورى انتهت مباراة المصرى والإنتاج الحربى بالتعادل الإيجابى 2 / 2 ، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدور.

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